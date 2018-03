Gemeente sluit wederom een pand na vondst drugs, wapen en contanten

De politie kwam de handel in drugs op het spoor na meldingen dat op het adres aan de Cypresstraat zaken gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Toen agenten daar vanmorgen een kijkje gingen nemen vonden zij inderdaad een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs, kennelijk bestemd voor de handel. Exacte hoeveelheden zijn nog niet bekend. Naast de drugs vond de politie in de woning nog een gasdrukwapen met munitie en enkele duizenden euro’s aan contanten. Al deze zaken werden in beslag genomen. De twee aanwezige bewoners (53 en 45 jaar) werden aangehouden. Direct na de vondst besloot Burgemeester Paul Depla van Breda tot sluiting en verzegeling van het pand.