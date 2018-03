Man raakt gewond door zwaar vuurwerk in brievenbus

Iets na middernacht hoorde de Tilburger de brievenbus van zijn woning aan de Hindelopenstraat en ging kijken. Hij zag dat er iets in de brievenbus zat en pakte dit. Op dat zelfde moment ontplofte het voorwerp in zijn handen. Vermoedelijk ging het hier om zwaar vuurwerk. De man werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en doet later aangifte van deze zware mishandeling. De politie onderzoekt de zaak.