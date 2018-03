Opnieuw drugs aangetroffen in verzegeld drugspand

Dinsdag 27 februari gingen gemeente en politie rond 17.15 uur voor een bestuurlijke controle het pand binnen. Op het moment dat ze de loods binnen gingen renden er twee mannen aan de achterkant naar buiten. Dit tweetal, een 24-jarige en een 23-jarige Bredanaar, werden door agenten aangehouden nadat er inderdaad drugs in de loods werd aangetroffen. Een van hen had ook een grote som geld op zak. Dit is in beslag genomen. Op last van burgemeester Paul Depla werd het pand vervolgens gesloten en verzegeld.

Zegel verbroken

Bij een opvolgende controle in twee voertuigen die bij het pand geparkeerd stonden vond de politie woensdag opnieuw drugs. Diezelfde avond ontdekte de politie ook dat het verzegelde pand was opengebroken en betreden. Daarom werd besloten opnieuw onderzoek te doen in het pand en in voertuigen in de omgeving daarvan. Ook nu werd weer drugs aangetroffen.

In het totaal werd bij de controles ruim 17 kilo aan hennep gevonden, Bijna 3 kilo aan hasj en ruim 4 kilo cocaïne.