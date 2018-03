Aangehouden na negeren stopteken en doorrijden

In de nacht van donderdag op vrijdag gaf de politie op de Aalsterweg in Eindhoven een stopteken aan een automobiliste. Deze 34-jarige vrouw uit Nuenen negeerde het stopteken van de politieagente. De automobiliste reed door, waarop de agente opzij moest stappen om niet aangereden te worden. Zij werd geraakt door de buitenspiegel van de auto. De automobiliste gaf vervolgens gas.

Een politieauto zette de achtervolging in, waarbij ze het stopteken lieten zien. De automobiliste stopte uiteindelijk en werd aangehouden. Ze wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag en het rijden onder invloed.

De agente heeft er geen letsel aan overgehouden.