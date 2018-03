Man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij woningoverval Loosbroek

We hebben de woning van de 44-jarige verdachte doorzocht. Ook in Dieden was er een doorzoeking in de loodsen en schuren op zijn voormalige woonadres. Er zijn spullen in beslag genomen die mogelijk verband houden met de overval. Dit wordt nader onderzocht. De verdachte is in verzekering gesteld.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang en we sluiten meer aanhoudingen niet uit. In het belang hiervan willen we nu niet meer informatie prijsgeven.