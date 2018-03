Woninginbrekers op heterdaad aangehouden

Bewoners van de Heereweg kwamen even voor elf uur thuis en zagen twee mannen hard hun achtertuin uitrennen. Onmiddellijk belde een van de bewoners 112 en gaf het signalement van de verdachten door. Ook zag de getuige dat de verdachten in een auto stapten en wegreden in de richting van Hillegom. Oplettende agenten zagen de auto rijden en hielden de twee mannen, 31 en 32 jaar en zonder vaste woon- en / of verblijfplaats, aan. In de fouillering van een van de verdachten troffen agenten een busje pepperspray aan. Politieagenten namen de pepperspray en ook het voertuig, waarin mogelijk gestolen goederen lagen, in beslag. Bij controle van de woning bleek dat deze door de inbrekers was doorzocht.