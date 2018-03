Zaken in Bureau GLD van 21 maart

Gelderland, eigenaren sieraden gezocht, onderzoek Beekstraat.

Eind vorig werd bij een voor woninginbraak aangehouden verdachte een huiszoeking verricht. Hierbij werden verschillende sieraden aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze sieraden ook van diefstal afkomstig en bij andere inbraken buitgemaakt. In de uitzending foto’s van de aangetroffen sieraden. Wie kent of herkent zijn eigendommen?

2017407716

Brummen, aangehouden inbreker heeft onbekende buit, onderzoek Brummen.

Op zaterdag 27 januari werd een inbreker aangehouden. De man werd aangehouden in verband met een woninginbraak Brummen. Bij zijn aanhouding had hij verschillende goederen, waaronder enkele munten, bij zich die niet van die inbraak afkomstig waren. Wie herkent deze spullen?

2018042216

Zevenaar, kistjes met sieraden aangetroffen langs snelweg, onderzoek A12.

Op donderdag 15 februari werd in de berm langs de A12 een aantal kistjes aangetroffen. Hierin zaten onder andere enkele kettingen. Vermoedelijk hebben de goederen, die zeer waarschijnlijk van inbraak afkomstig zijn, daar niet lang geleden. Wie herkent de aangetroffen spullen?

2018086744

Barneveld, zakje sieraden gevonden, onderzoek Barneveld.

Op donderdag 27 februari werd op de Magalhaesstraat een zakje met sieraden aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze sieraden van inbraak afkomstig. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaren. Wie herkent deze sieraden?

2018089081

Ulft/Arnhem/Lichtenvoorde, diefstal pinpassen.

Op zaterdag 13 januari werd de bankpas gestolen in Arnhem van een 83-jarige vrouw. De vrouw werd op straat door een stel aangesproken in een voor haar onbekende taal. Nog dezelfde dag werd door een onbekende vrouw een groot bedrag van haar rekening gepind.

Op dezelfde dag werd in Ulft een 53-jarige vrouw door dezelfde vrouw aangesproken nadat zij haar boodschappen had afgerekend in een supermarkt. Ook haar pinpas werd hierbij ongemerkt weggenomen. Hier werd ook geld van de rekening gestolen, al bleef de schade beperkt.

Een 71-jarige vrouw uit Ulft werd ook door dezelfde vrouw op 13 januari bestolen na het doen van de boodschappen. Ook hier werd een flink bedrag van haar rekening gepind.

Bij alle drie de diefstallen neemt dezelfde vrouw het geld op bij verschillende pinautomaten. In één geval is ze in gezelschap van een onbekende man. Beelden van dit onbekende stel komen aan bod in de uitzending. Wie kent of herkent hen?

2018023370/2018023212/2018021978

Lochem, duo steelt partij opzet tandenborstels.

Op woensdagavond 18 oktober stelen twee onbekende mannen voor rond de € 200,- aan opzet tandenborstels bij een winkel aan de Prins Bernardweg. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat de twee meerdere malen borstels uit het schap pakken en onder de kleding verstoppen. Wie kent of herkent dit onbekende duo?

2017485206