Gezocht: gestolen Alfa Romeo JD-441-J

De recherche onderzoekt deze zaak en is op zoek naar de tweede auto. In de nacht van 13 op 14 februari werd ingebroken bij een woning aan de Vredelaan in Laren. Bij deze inbraak werden twee auto’s gestolen. Een van de auto’s reed twee weken geleden tegen de pui, maar de andere auto is nog zoek. Het gaat om een Rode Alfa Romeo Giulietta met kenteken JD-441-J.

Weet u misschien waar deze auto staat? Heeft u meer informatie over deze auto? Neem dan contact op met de recherche in Hilversum via 0900-8844 of vul het tipformulier in op politie.nl. Ook vraagt de recherche getuigen die zich nog niet hebben gemeld met contact op te nemen. Dit kan met informatie over de woninginbraak van 14 februari 2018 in Laren en voor de vernieling van de pui in Hilversum op 5 maart 2018.