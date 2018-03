‘Buurtbewoners waarderen controles met Belastingdienst’

In 2017 zijn bij in totaal vier controles 175 auto’s in beslag genomen. Op de dagen zelf inde de Belastingdienst al zo’n 114.000 euro aan openstaande schulden. Inmiddels is dat opgelopen tot ruim twee miljoen euro. ‘Vaak betalen mensen later alsnog wanneer bijvoorbeeld hun auto in beslag is genomen’, legt Wim de Graaf van de Belastingdienst uit. ‘Komen ze niet met het geld over de brug, dan wordt de auto verkocht, maar veel automobilisten willen het niet zo ver laten komen.’ Ook treffen veel mensen een betalingsregeling waardoor het totaal geïnde bedrag nog steeds oploopt.’