Brandstichtingen Scheveningen vanavond in Team West

Verder komen de volgende zaken in Team West.

Twee inbraken in muziekstudio’s Binckhorstlaan | Den Haag

In een week tijd werd er in december 2017 tweemaal ingebroken in verschillende muziekstudio’s die gevestigd zijn in een bedrijfspand aan de Binckhorstlaan in Den Haag. In de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 december werd de deur van een studio opengebroken waarna o.a. speakers, een keyboard, een draaitafel en een tv werden gestolen.

Vier dagen daarvoor werd er in een andere studio ingebroken. Van beide inbraken zijn camerabeelden, waarop de verschillende verdachten zijn te zien.

Woninginbraak Herenweg | Wassenaar

In de vooravond van zaterdag 27 januari werd ingebroken in een woning aan de Herenweg in Wassenaar. Twee verdachten drongen de woning binnen en namen het camera systeem weg. De beelden van de huiscamera waarop de twee verdachten te zien zijn, zullen worden getoond.

Verdachte omstandigheden rond woning Pieter Postlaan | Wassenaar

Op dinsdag 16 januari rond 20.45 uur hadden twee mannen veel aandacht voor een vrijstaande woning aan de Pieter Postlaan in Wassenaar. Mogelijk was dit een voorverkenning. Terwijl zij om de woning struinen en met een lamp naar binnen schijnen, ontdekken ze de bewakingscamera. Daarna vertrekken ze.

Deze camerabeelden worden getoond in de uitzending.

Onderzoek Goudse inbrekers in Opsporing Verzocht | Gouda

Vanavond wordt in Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor het onderzoek naar Goudse woninginbrekers. Na diverse aanhoudingen en zoekingen door collega’s van de Districtsrecherche Gouda werd een grote hoeveelheid sieraden en horloges aangetroffen. Deze worden getoond in de uitzending. Het onderzoeksteam is op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

Eerder was al aandacht voor de zaak gevraagd in Team West.

Tips Whatsapp tiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers hun tips doorgeven via de Whatsapp tiplijn: 06-17214856.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: LET OP dinsdag 20 maart om 22:10 uur op NPO1 ( Gewijzigd ivm de gemeenteraadsverkiezingen ) . Daarna wordt het programma herhaald op woensdag om 11:40 uur op NPO2. Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.