Burgers houden twee straatrovers aan

Agenten kregen een melding dat burgers twee jongens in verband met een straatroof vastgezet hadden op de Heelsumstraat. Agenten namen de verdachten over en spraken met het slachtoffer en een paar getuigen. Het slachtoffer vertelde agenten dat ze vanaf de Zuiderparklaan, de Apeldoornselaan, de Heelsumstraat rechtsaf de Lunterenstraat inreed. De twee verdachten zag ze voor het eerst op de stoep staan in de Lunterenstraat. Toen de 58-jarige bij een portiek in de Apeldoornselaan arriveerde en op het punt stond om uit haar scootmobiel te stappen, beroofden de twee jongens haar van haar tas. De vrouw liet het er niet bij zitten en achtervolgde de twee met haar scootmobiel. De twee vluchtten met buit weg via de Eerbeeklaan en renden de Heelsumstraat op. Hier hielden omstanders de twee verdachten aan. Een burger trof de tas van het slachtoffer aan in een portiek en gaf deze terug aan het slachtoffer. Het slachtoffer deed aangifte van de beroving. De twee verdachten zitten nog vast.



Iets gezien of gehoord?

De politie Zuiderpark zoekt getuigen die de beroving zagen. Of mogelijk hebt u camerabeelden waarop de beroving te zien is? Of hebt u iets anders gezien of gehoord in de omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.