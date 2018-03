Ruzie mondt uit in aanhoudingen

Agenten kregen een melding van een vechtpartij aan de Glasblazerslaan, ter hoogte van een snackbar. Ter plaatse wezen getuigen een gewonde jongen als verdachte aan. Nadat agenten de jongen aanhielden, vervoerde een ambulance hem met verwondingen in zijn gezicht naar het ziekenhuis. Kort tijd later meldde een slachtoffer met steekwonden in zijn arm zich bij de politie. Na de vechtpartij zou hij door een jongen gestoken zijn toen hij bemiddelde in de ruzie. Ook hij werd vervoerd naar het ziekenhuis. In de omgeving hielden agenten een tweede verdachte, voor het steekincident, aan.



De twee zitten vast en worden door rechercheurs gehoord.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche van Den Haag-Centrum zoekt nog getuigen van het vechtincident. Hebt u iets gezien of gehoord en u hebt nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.