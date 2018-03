Twee Hagenaars aangehouden na bedrijfsinbraak

Tijdens de verhoren door de recherche van district Den Haag-Zuid bekende de 33-jarige verdachte nog elf andere bedrijfsinbraken in de omgeving, gepleegd in januari, februari en maart dit jaar. Bij de bedrijven was steeds op dezelfde wijze ingebroken, namelijk via het ingooien van ruiten. De buit was steeds geld of kleine goederen. Naar deze inbraken wordt onderzoek verricht. De 33-jarige verdachte is inmiddels door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De 36-jarige verdachte is in vrijheid gesteld, maar blijft nog wel verdachte.