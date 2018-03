19-jarige gearresteerd voor aanrandingen Rotterdam

De zedenrechercheurs vragen zich bovendien af of er in de afgelopen periode meer vrouwen zijn geweest die rond het centrum van Rotterdam in hun kruis zijn gegrepen door een onbekende man en daarvan (nog) geen aangifte hebben gedaan. ‘We merken vaak dat vrouwen niet weten of ze daarvoor 112 mogen bellen, maar gaat hier om een misdrijf met grote impact’, vertelt zedenrechercheur Lincy. ‘Bel het noodnummer 112 als dit je overkomt en doe altijd aangifte.’ Ben je ook op straat belaagd en heb je daarvan geen melding gemaakt, doe dat dan alsnog! Bel 0900-8844 en vraag naar de afdeling Zeden, of maak gebruik van het tipformulier.

De 19-jarige man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is weer vrij. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.