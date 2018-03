Berovers maken autosleutel buit

Het 46-jarige slachtoffer raakte gewond omdat een van de verdachten hem sloeg. De 46-jarige zat in zijn auto toen twee verdachten plotseling bij zijn voertuig stonden en geld eisten. Een had een vuurwapen bij zich en liet deze zien aan het slachtoffer. Op afstand stond nog een derde verdachte. De 46-jarige begon te schreeuwen en te toeteren. Hierop vluchtten de drie weg, twee in de richting van het Henegouwerplein en de derde de andere kant op.

Getuigen die informatie hebben kunnen dat doorgeven via het telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.