Drugs gevonden in verborgen ruimte auto

De bestuurder van het voertuig krijgt op de A58 een stopteken van agenten. Vervolgens wordt de auto naar een parkeerplaats ter hoogte van Rilland gedirigeerd voor een algemene controle. De bestuurder is een 24-jarige man uit Villeneuve D A’scq; de 29 jarige bijrijder is afkomstig uit Frankrijk maar kan zich niet legitimeren. Om er zeker van te zijn dat er geen legitimatiebewijs in de auto ligt, wordt deze grondig doorzocht. Het gezochte document komt niet tevoorschijn. Wel blijkt in een verborgen ruimte in de auto bijna 200 gram hasj te liggen. Omdat de mannen beiden een flink geldbedrag bij zich hebben, rijst het vermoeden dat zij zich bezighouden met de handel in softdrugs.