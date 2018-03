Man bedreigt verkeersregelaar en mishandelt politie

Terwijl de agent de identiteit van de verdachte vast wilde stellen, liep de man weg. De agent pakte hierop de verdachte bij zijn arm, waarop hij direct een vuistslag van de verdachte op zijn borst kreeg. De agent hield de man aan en raakte met hem in worsteling. De verdachte greep de agent om zijn nek en greep hem stevig vast. Hierbij probeerde hij in zijn nek te bijten, maar dit kon worden voorkomen doordat een andere agent snel ingreep. Terwijl de verdachte met handboeien om werd overgebracht naar het politiebureau, reageerde hij alsmaar zeer agressief. Hij schold agenten uit, bedreigde hen en kneep bij de insluiting nog een agent hard in het been. Zowel de verkeersregelaar als de politie deed aangifte. De verdachte wordt mishandeling, poging tot zware mishandeling, bedreiging, belediging en het onbruikbaar maken van de portofoon ten laste gelegd.