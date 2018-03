Man slaat vriendin en politie

De burgemeester of namens hem de hulpofficier van justitie kan de pleger van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Dan mag de huiselijk geweldpleger tien dagen lang zijn of haar woning niet meer in. In deze periode mag hij of zij ook geen contact opnemen met het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen en kan verdere escalatie worden voorkomen. Na deze tien dagen kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Houdt een uit huis geplaatste zich niet aan het huisverbod? Dan kan hij of zij een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen.

Huiselijk geweldplegers kunnen worden berecht. Voor mishandeling kan de straf zelfs worden verhoogd als het gaat om een gezinslid.

Is er geen aangifte gedaan? De politie streeft er samen met het openbaar ministerie naar om de zaak ambtshalve te kunnen vervolgen. Dit betekent een vervolging zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan.