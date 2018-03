Personenauto rijdt luchtdrukketel van vrachtwagencombinatie

Bergen op Zoom - Vanmorgen is een bestuurder van een personenauto op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom tegen de zijkant van een vrachtwagencombinatie aangereden. Als gevolg hiervan is de luchtdrukketel afgebroken en kon de vrachtauto niet meer verder rijden. De veroorzaker is na een eerste contact met de vrachtwagenchauffeur weer in zijn auto gestapt en weggereden.