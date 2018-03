Afloop dodelijk ongeval N270

Rond 16.15 uur gebeurde de frontale botsing. Een vrachtwagen reed over de N270 richting Helmond. In tegengestelde richting reed een bestelbus komende uit Helmond richting Deurne. De bestelbus, met 8 inzittenden, raakte nog door onbekende oorzaak op de linker weghelft. De bestelbus botste daar frontaal op de vrachtwagen en raakte zwaar beschadigd. Vijf inzittenden overleden bij het ongeluk. De overige drie inzittenden van het busje werden zwaargewond afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Alle inzittenden van het busje zijn woonachtig in Goch (Duitsland). De vrachtwagenchauffeur zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd ook zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.