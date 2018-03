Tweede aanhouding voor brute woningoverval in Loosbroek

Op zondagavond 4 december 2016 drongen twee gemaskerde mannen een woning aan de Voorstraat in Loosbroek binnen. Ze bedreigden de bewoner en zijn vrouw met iets wat op een vuurwapen leek. De overvallers bleven wel een uur binnen en gingen er toen met geld en sieraden vandoor. Ze lieten het echtpaar vastgebonden en gewond achter. Het stel werd ernstig mishandeld gedurende de overval. De man heeft hier blijvende oogschade aan overgehouden.

Nieuwe impuls dankzij tips kijkers

In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd een reconstructie van de overval getoond. Dat leverde meerdere bruikbare tips op, die leidden tot een nieuwe impuls in het onderzoek. Op 5 maart resulteerde dat in de eerste aanhouding: de 44-jarige man uit Harderwijk. Er volgde een huiszoeking op zijn woonadres en we zochten in loodsen en schuren op zijn voormalige woonadres in Dieden. De 44-jarige man zit nog in voorlopige hechtenis.

LEES OOK: Man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij woningoverval Loosbroek

Doorzoeking

Ook in de woning van de Ossenaar heeft een doorzoeking plaatsgevonden. Zijn auto is in beslag genomen. Overige inbeslaggenomen goederen die verband houden met de overval worden op sporen onderzocht. De Ossenaar is voor nader onderzoek ingesloten.