Onderzoek naar loods brand in volle gang

De recherche roept getuigen op die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. In het bijzonder komt de politie graag in contact met getuigen die bijzonderheden of verdachten zaken hebben opgemerkt in de betreffende nacht tussen 01.45 en 02.45 uur in de vroege ochtend van 14 maart. Heeft u iets verdachts gezien? Deel dan uw informatie via 0900 – 88 44, het onderstaande digitale tipformulier of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000.