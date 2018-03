Let op! Geen snelle buit achter de ruit!

In de periode van 13 maart tot en met 20 maart werd opvallend veel ingebroken door dezelfde methode te gebruiken. Met een zwaar voorwerp wat voor handen was, zoals een steen of een bloempot werd het raam ingegooid en de ‘snelle buit’ meegenomen. In bijna alle gevallen ging dit om een laptop of tablet. Laat daarom geen waardevolle goederen zichtbaar in de woning liggen. Inbrekers gaan graag voor een ‘snelle’ buit. Berg waardevolle spullen goed op.