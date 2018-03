Opsporing Verzocht: cold case Amsterdam

Het cold case team van de Eenheid Amsterdam onderzoekt momenteel de zaak. Inmiddels is onder meer isotopenonderzoek verricht. Hierbij wordt gekeken naar chemische sporen die in het lichaam achterblijven, bijvoorbeeld in haren. Deze sporen kunnen iets zeggen over waar iemand is geweest. Het “je bent wat je eet en drinkt-idee”. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze man tussen het najaar van 1996 en de zomer van 1998 vooral in een aantal Oost-Europese landen moet zijn geweest. Voordat hij werd vermoord, was hij een tijdje in Duitsland en Zwitserland. Vermoedelijk kwam hij begin juni 1998 naar Nederland.

De politie hoopt dat mensen op deze gegevens en de tv-uitzending reageren. Overigens ligt voor de tip waarmee dit mysterie wordt opgehelderd een beloning klaar van 15.000 euro.