Win een gratis smartphone!

Dagelijks sturen internetcriminelen nepberichten rond om mensen op te lichten. Afgelopen week kreeg de politie in Noord-Holland tientallen meldingen binnen van mensen die via internet waren opgelicht. Deze keer ging het om mensen die zogenaamd werden afgeperst. De slachtoffers ontvingen een mail waarin de verzender dreigde intieme privé-beelden van de ontvanger te verspreiden. Volgens de afzender zou de computer van de ontvanger gehackt zijn waardoor de beelden in zijn bezit waren gekomen. Alleen door geld over te maken zou verspreiding van de, overigens niet bestaande, beelden voorkomen kunnen worden. Verschillende mensen hebben uit angst voor verspreiding geld overgemaakt.

Aangifte doen

Fred Ootes, teamleider cybercrime van de politie Noord-Holland:’ Doe altijd aangifte als dit u is overkomen. In dit geval gaat het om afpersing maar er zijn talloze andere voorbeelden van cybercrime. Internetcriminelen proberen op heel veel verschillende manieren toegang te krijgen tot uw vertrouwelijke gegevens. Open daarom nooit mailtjes van onbekenden, betaal in dit soort gevallen nooit en geef geen bankgegevens af. Klik niet op toegestuurde linkjes om te voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens. En hang de telefoon op als je gebeld wordt met de mededeling dat er een virus in je computer zit. Bent u slachtoffer van computercriminaliteit en geld of gegevens kwijt, verzamel het bewijs en maak een screenshot van het bericht en doe aangifte.

Voorkom dat u slachtoffer wordt

Digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen veelvoorkomende cybercrime.

- Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert.

- Plak de cameralens van de laptop of computer af als u deze niet gebruikt. Je kunt tegenwoordig speciale schuifjes kopen die je over de lens kunt plakken.

- Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en veilige websites.

- Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.



Kijk voor actuele risico's op veilig internetten.nl en fraudehelpdesk.nl.

Kijk voor meer informatie over cybercrime op politie.nl of volg @pol_cybercrime op Instagram.