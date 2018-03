Hennepkwekerij ontdekt in flat

Levensgevaarlijk

Hennepkwekerijen kunnen, vaak omdat er gerommeld wordt met de stroomvoorziening, zeer gevaarlijke situaties opleveren, vooral in flats en appartementen. De kans op kortsluiting is zeer groot, ook omdat er bij de kwekerijen veel water gebruikt wordt. Dit kan samen met de vaak amateuristische aanleg van de stroomvoorziening tot levensgevaarlijke situaties leveren voor de bewoners maar ook voor de omwonenden.

Melden

Vermoedt u dat er bij u in de omgeving hennep gekweekt wordt? Dit kunt u eenvoudig en anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie staat volledig los van de politie, noteert geen namen en telefoonnummers en de gesprekken worden niet opgenomen. Anoniem is dus volledig veilig en anoniem. U kunt Meld Misdaad Anoniem bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl

