Man overleden na brand in woning

Wijchen - In een woning aan de Akkerweg werd op woensdagmorgen 21 maart een stoffelijk overschot aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van het pand. De politie ontving vroeg in de morgen een melding dat enkele ruiten van de woning zwartgeblakerd waren. Bij een nadere inspectie van de woning werd het lichaam van de man (leeftijd nog onbekend) aangetroffen. Vermoedelijk is de brand al enkele dagen geleden ontstaan en vanzelf weer gedoofd. Naar de oorzaak van de brand en de doodsoorzaak van de man wordt nader onderzoek gedaan.