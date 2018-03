Goede beschrijving leidt tot aanhouding autoinbrekers

Omstreeks 19.35 uur kreeg de politie een melding dat was ingebroken in een auto op een parkeerplaats aan de Leeuwendijk in Loenen aan de Vecht. De getuige had gezien in welke auto de twee verdachten wegreden en kon het merk en de kleur noemen. Ook gaf de getuige een opvallend detail door: een van de achterlichten had een mankement. De politie zocht met meerdere eenheden de omgeving af maar trof de auto in eerste instantie niet aan.