Overval op restaurant

Rond 17.30 uur kwamen twee mannen het restaurant binnen. Aanwezig personeel bedreigden zij met een steekwapen. Met buit gingen ze ervandoor. Buiten stapten ze op een scooter waar nog een derde persoon op zat en reden weg. Ze zijn alle drie tussen de 16 en 20 jaar oud en hebben een getinte huidskleur. Een van hen heeft een slank postuur en droeg een licht grijze jas. Een andere droeg een zwarte trui met capuchon, een licht grijze broek en zwarte schoenen.



Bent u getuige geweest van de overval? Heeft u de daders zien vluchten? Of heeft u andere informatie? Bel dan met de recherche in Almere via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier.