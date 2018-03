Dealer gepakt na achtervolging op leenfiets

Omstreeks 13.00 uur zag de politie een personenauto rijden over de Prinsessenlaan in Beverwijk. Toen de politie de auto wilde laten stoppen, verhoogde de bestuurder zijn snelheid. De man reageerde niet op het stopteken en ook niet op het zwaailicht en de sirene. Sterker nog, de snelheid nam alleen maar toe. Uiteindelijk stopte de bestuurder op de Breestraat. Hier sprong de passagier uit de auto en ging er rennend vandoor. Een politieman ging er rennend achteraan, maar terwijl de verdachte verder rende, leende de politieman een fiets van omstanders. Even verderop kon de man worden gepakt.

De verdachte verzette zich echter bij zijn aanhouding, zodat de politie genoodzaakt was pepperspray te gebruiken. De reden van het verzet werd duidelijk bij de fouillering. De man had achtentwintig zakjes met hash en een joint bij zich.

Bij controle bleken er in de auto geen drugs meer te liggen.

