Drugs in woning

Omstreeks 21.10 uur kreeg de politie melding dat een groepje mannen bezig zou zijn de toegangsdeur van het pand, waarin meerdere personen een ruimte huren, in te trappen.

Ter plaatse trof de politie in een ruimte een flinke hoeveelheid blauwe pillen aan (ruim 550 stuks). De pillen zaten deel nog in een verpakking, maar lagen ook over de grond verspreid. Hierbij gaat het vermoedelijk om XTC. In een andere kamer werden nog twee dergelijke pillen gevonden. Ook lagen hier drie zakjes hennep en een twintigtal henneptoppen.

De politie nam de drugs in beslag. De twee verdachten werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hun betrokkenheid bij de drugs wordt onderzocht.

2018051297