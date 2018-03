Hennepkwekerij aangetroffen in slaapkamer

De politie krijgt regelmatig tips binnen over hennepteelt. Het gaat dan vaak om hennepstank, afgeplakte en/of beslagen ramen, of bezoek van verdachte personen of auto’s. Soms komen mensen per ongeluk op het spoor van een kwekerij. In dit geval bracht een deurwaarder een bezoek aan het pand. Binnen vond hij in een slaapkamer een in werking zijnde hennepkwekerij.

De gewaarschuwde politie ontmantelde de kwekerij, waarin bij elkaar zo’n dertig planten stonden. De hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur (lampen, filters, kweektent e.d.) werden in beslag genomen. Bij controle bleek er geen sprake te zijn van diefstal van stroom of water.

2018050828