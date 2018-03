Vrouw gewond bij straatroof

Omstreeks 16.00 uur liep de vrouw over het trottoir van de Dennenlaan. Zij kwam vanaf de Olmenlaan en liep richting Wilgenlaan toen er van achteren een bromscooter aan kwam rijden. Op de scooter zaten twee mannen. In het voorbijgaan griste de passagier de schoudertas van de schouder van de vrouw. Zij probeerde de tas eerst vast te houden, maar moet uiteindelijk los laten. De vrouw kwam wel ten val en liep een aantal ernstige kneuzingen op. De overvallers reden snel weg in de richting van de Zwanenburgerdijk.

Volgens omstanders zijn de verdachten twee mannen in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. De ene was gekleed in een donkere jas en een donkere capuchon. Hij droeg handschoenen. De andere droeg een groene jas en een blauwe trainingsbroek. Hij had een groene rugtas bij zich.

2018051196