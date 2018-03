EVA-Team vindt veroordeelde man in balkonkast

De man was geen onbekende van het EVA-Team. Vorig jaar hadden zij hem al eens op dezelfde locatie aangehouden. Hij had zich toen verschanst in de balkonkast. '‘Toen wij vanochtend de woning doorzochten, zijn we natuurlijk ook meteen naar het balkon gelopen’, vertelt de coördinator van het EVA-Team. ‘Bij het openen van de balkonkast hadden we een déjà vu.'



De man had niet voldaan aan een aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel vanwege een inbraak. Aangezien hij de aan hem opgelegde 5000 euro nu ook niet kon betalen, zal hij als dwangmaatregel 50 dagen gevangenisstraf uit moeten zitten. De boete zal daarna alsnog betaald moeten worden.