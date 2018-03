Drie arrestaties voor drugshandel in nachtclub

Onderzoeksinformatie en twee anonieme meldingen waren voor de politie genoeg om in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 maart een doorzoeking te doen in de nachtclub. Een 51-jarige man uit Barendrecht bleek bij controle behoorlijk wat harddrugs op zak te hebben. Genoeg om het spul te verhandelen. Bij twee vrouwen, een Rotterdamse van 26 jaar en een 31-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, vonden we gebruikershoeveelheden harddrugs. Het drietal werd aangehouden. De verdovende middelen zijn in beslag genomen.

De 51-jarige man is in afwachting van het onderzoek naar de verdovende middelen heengezonden. De twee vrouwen zijn na afstand doen van de verdovende middelen heengezonden. De gemeente Rotterdam buigt zich over eventuele bestuurlijke maatregelen tegen de nachtclub.