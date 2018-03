Politie arresteert man zonder ID, mét softdrugs en contant geld

Gezien werd dat de man langere tijd meerdere malen grote hoeveelheden geld pinde bij een pinautomaat aan de Ie Middellandstraat, wat voor de agenten aanleiding was voor een praatje.

De man werd op het Kruisplein staande gehouden, waar bleek dat hij zich niet kon identificeren. Hij had wél tientallen bolletjes softdrugs bij zich én zo’n 10.000 euro aan contant geld. De man is aangehouden en de drugs en het geld zijn in beslaggenomen.