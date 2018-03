Bestuurder weigert blaastest en beledigt agenten

De verdachte kreeg een volgteken omdat hij met zijn auto over de weg slingerde. In eerste instantie negeerde hij dit. Het lukte de dienders toch om de man aan de kant te zetten. Uit de auto kwam een flinke alcohollucht en de bestuurder zat onderuitgezakt op zijn stoel. Toen de agenten de man aanspraken begon hij ze uit te schelden voor ‘kankerlijers en varkens’. Daarop is hij aangehouden voor belediging. De man weigerde een blaastest en bleek ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De verdachte is ingesloten.