Gezamenlijke controle in buitengebied: 'Samen staan we sterk!'

Gezamenlijk werden verschillende verdachte locaties bezocht, die in beeld kwamen door eerdere dumpingen en signalen van omwonenden en bezoekers van bospercelen. De extra ogen en oren van omwonenden en bezoekers in het buitengebied zijn van grote meerwaarde in het tegengaan van bijvoorbeeld stroperij. De controles brachten op deze avond en nacht geen zaken aan het licht waar onmiddellijk tegen opgetreden moest worden.