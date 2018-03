Dronken bromfietser vlucht na botsing

De politie stelde een onderzoek in naar het ongeval en de identiteit van de veroorzaker. Rond 16.30 uur werd een 21-jarige man uit Zierikzee op de Oostsingel aangehouden. De bromfietser had teveel alcohol gedronken. Tijdens een test blies hij 480 ug/l. Bij onderzoek aan de brommer bleek dat deze te hard reed, namelijk 89 kilometer per uur. Van de man is een verklaring opgenomen. Hij kreeg een proces-verbaal voor de verschillende strafbare feiten.