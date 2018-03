Jongen aangehouden na vuurwerkincident, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mensen, die meer weten over de enorme knal of iemand met een explosief hebben gezien. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2018063641.