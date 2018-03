Efficiëntere aangiftemogelijkheden na sluiting bureaus Peelland

Met of zonder bureaus: de politie is en blijft aanwezig in de wijken om samen te werken aan veiligheid.

Goed contact tussen politie en inwoners is een cruciaal onderdeel van de veiligheid in de wijken. Van oudsher kunnen inwoners binnenlopen bij een politiebureau. De afgelopen jaren hebben we echter politiebureaus gesloten en geopend en dit zal de komende jaren voortduren. Sinds 2014 werkt de politie met grotere basisteams. Zo kunnen we meldingen, aangiften en signalen effectiever op pakken en ons meer en beter richten op het wijkwerk. De grotere politieteams gaan steeds meer werken vanuit centrale bureaus waardoor een aantal bureaus overbodig wordt. De politie bepaalt de locaties van de politiebureaus en de politieposten in nauw overleg met burgemeesters. We beseffen dat een politiebureau vaak een symbolische functie heeft in een wijk. Het verhuizen van bureaus kan wennen zijn, voor de wijken en voor de agenten zelf. Om effectief contact te maken en samen te werken aan de veiligheid van de wijk, is en blijft de politie op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar.