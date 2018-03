Let op: Afpersingsmail

Afpersers proberen via deze e-mail met intimiderende taal om een bedrag in bitcoins te ontfutselen en dreigen met het verspreiden van intieme privé-beelden die zogenaamd gemaakt zouden zijn. Ontvang je een dergelijke e-mail? Betaal niet en gooi de e-mail weg!

Meer info over cybercrime vind je op de themapagina cybercrime