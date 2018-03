Aanhouding vernielingen Oudjaarsnacht

De hele oudjaarsnacht is er een reeks van vernielingen gepleegd in Weesp. Er kwamen ongeveer 23 aangiften binnen. Met vuurwerk heeft een groep jongeren spullen vernield in onder andere de Herensingel, Tuinkade en Stationsweg.

Het onderzoek naar deze vernielingen is nog niet afgerond. Heeft u informatie hierover, die u nog niet met de politie heeft gedeeld? Wilt u dan contact opnemen met de recherche in Naarden? Dit kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

De recherche is ook op zoek naar camerabeelden. Heeft u in deze omgeving een camera hangen? Dan vragen wij u deze beelden uit te kijken rond het tijdstip van het incident. Beelden kunnen worden geüpload via onderstaand formulier.