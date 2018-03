Man gewond na steekincident

Rond 17.35 uur kwamen agenten op de Vulcanusdreef. Daar waren hulpverleners van de ambulancedienst bezig met de verzorging van het slachtoffer. Het bleek dat even daarvoor een steekincident was geweest waarbij de Utrechter gestoken was. Hij was aanspreekbaar en werd naar een ziekenhuis gebracht. De recherche startte een onderzoek. Zo werd er sporen- en buurtonderzoek gedaan en met getuigen gesproken.



Getuigen van het steekincident die nog niet met de politie hebben gesproken, wordt verzocht contact op te nemen. Dit kan door te bellen met de recherche in Utrecht via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden via onderstaand tipformulier of via M-online.