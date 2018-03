Zwaargewonden bij ongeval tussen auto en snorscooter

De politie onderzoekt het ongeval en is vooral op zoek naar een getuige die achter de betrokken auto reed. Deze getuige, waarvan we niet weten of het een man of een vrouw is, reed in een donkerkleurige auto. Wij willen graag met hem of haar spreken, omdat deze getuige misschien iets gezien heeft dat kan helpen bij het onderzoek.

Bent u of kent u deze persoon of heeft u iets gezien dat kan helpen bij het onderzoek, meldt u zich dan bij de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.