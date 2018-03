Aankopen doen via internet? Check de verkoper!

“Te mooi om waar te zijn”

Het is best lastig om te zien of je te maken hebt met een malafide webwinkel. Als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat vaak ook zo. Het aanbieden van merkproducten voor erg lage prijzen duidt vaak al op een malafide webwinkel. Zorg dat je er alles aan gedaan hebt om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Hoe te voorkomen?

Dit kun je op meerdere manieren voorkomen. Belangrijk is om vooraf de webwinkel te googelen en dat je goed weet waar je iets koopt. Via allerlei fora wordt vaak al informatie over een webwinkel gegeven. Als er geld overgemaakt moet worden naar een normaal bankrekeningnummer moet je al alert zijn. Bij een webwinkel is dit ongebruikelijk. Betalen via iDEAL is veilig, maar geeft geen zekerheid dat je het bestelde product ontvangt. Er kan misbruik worden gemaakt van dit betaalmiddel. Betalen via een creditcard kost soms wel iets meer, maar als het achteraf fout gaat krijg je vaak je geld terug. Als je de mogelijkheid hebt achteraf te betalen, dan loop je natuurlijk helemaal geen risico.

Ook belangrijk om te controleren is hoe lang een website al actief is. Als een website zeer recent is geregistreerd, dan is dit vaak een aanwijzing dat er iets niet in de haak is. Je kunt dit controleren bij www.SIDN.nl als een webwinkel (domeinnaam) eindigt op .nl en bij www.who.is als een webwinkel (domeinnaam) eindigt op.com. Meer tips zijn te vinden op: check de verkoper

Er is ook op onze website al een hele lijst te vinden met malafide handelspartijen, deze zijn te vinden in deze link.

Dus doe de verkopercheck en voorkom een hoop gedoe!