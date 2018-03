Buurtbewoners houden inbreker aan

Den Haag - Een 48-jarige man, zonder vaste woonplaats, is woensdagavond 21 maart op de Gramsbergenlaan aangehouden. Buurtbewoners zagen dat er in een woning in hun straat werd ingebroken, hielden de verdachte aan en waarschuwden de politie. Agenten namen de verdachte over en onderzoeken de inbraak.