Man springt van publiekstribune in Tweede Kamer

Agenten van de afdeling Bewaken en Beveiligen waren ter plaatse en hielpen het slachtoffer. Daarna droegen zij hem over aan ambulancepersoneel. De man is vervoerd naar het ziekenhuis.



Afdeling Bewaken en Beveiligen

De Afdeling Bewaken en Beveiligen is in de Tweede Kamer aanwezig daar om de openbare orde te handhaven gedurende de vergaderingen. Zij verwijderen mensen die de orde verstoren, bijvoorbeeld door te joelen, leuzen te scanderen of met spandoeken aanwezig zijn.