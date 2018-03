Bezorger telefoon slachtoffer beroving; getuigen gezocht

Rond 13.00 uur was het 64-jarige slachtoffer uit Vught op de Seringenstraat om een pakket af te leveren. Plotseling stonden de twee mannen bij hem. Zij bedreigden hem met woorden en gristen de telefoons uit zijn bestelwagen en renden weg in de richting van de Lobeliastraat. De politie begon direct een onderzoek en riep de hulp in van getuigen via Burgernet.

Getuigen die informatie hebben kunnen dat doorgeven via het nummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.