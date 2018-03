Lid motorclub aangehouden voor mishandeling vriendin

De vrouw uit Rotterdam-Zuid belde zondagochtend de politie en verklaarde dat zij eerder die nacht de volle laag had gekregen van haar vriend. Bij een onenigheid zou hij haar onder andere met schoenen met stalen neuzen hebben geslagen en geschopt. Agenten brachten haar naar de eerste hulp, waar onder andere een gebroken neus werd geconstateerd.

In de woning vond de politie een vuurwapen, dat is in beslag genomen. De man, die bij ons bekend staat als lid van motorclub Kings Syndicate, is aangehouden.

In afwachting van de behandeling van zijn zaak moet hij buiten een straal van een kilometer rond de woning blijven.